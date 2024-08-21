特步首6月盈利升13% 全年銷售或未能達標

下半年未計劃調整折扣 集團總裁田忠坦言，中國消費信心有待恢復，留意到現時消費分級更明顯，一類消費者更理性消費、追求高性價比的產品，另一類會為喜愛的品牌額外付出，下半年未有大幅調整折扣的計劃。

期內，該公司收入72.03億元，按年升10.43%。其中，特步主品牌收入增長6.62%至57.89億元；毛利率增長3.1個百分點至46%。他指，特步主品牌近3個月表現相若，網上流水保持約兩成增長，門店流水則輕微增長，下半年將以「保健康」為主，料下半年主品牌表現與現時持平，又指現時庫存水平仍然可控。

該公司5月宣布建議策略性剝離K•SWISS和帕拉丁（Palladium）後，已調整戰略定位，專注跑步領域。主席丁水波指出，公司未來將更多資源投入於跑步為主的類別中，包括高端跑步品牌索康尼（Saucony）及特步主品牌，相信有利公司整體發展。

田氏提到，索康尼上半年同店銷售錄30%增長，下半年不會大規模開店，也不會大力發展加盟店，而開店選址將集中在一線城市。同時上調索康尼銷售指引，由增長三至四成，調升至增長五成或以上。