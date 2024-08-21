特步首6月盈利升13% 全年銷售或未能達標
體育用品公司特步國際(01368)上半年盈利7.52億元（人民幣‧下同）按年上升13.02%；每股盈利29.66分，派中期息15.6港仙，按年增長13.87%。不過，內地消費市道疲軟，首席財務官楊鷺彬坦言，下半年仍有很多不確定性，今年整體銷售有機會未能達到增長至少一成的目標，但會嚴格控制成本、庫存管理、門店營運效益等，預期全年利潤錄20%或以上增長。
下半年未計劃調整折扣
集團總裁田忠坦言，中國消費信心有待恢復，留意到現時消費分級更明顯，一類消費者更理性消費、追求高性價比的產品，另一類會為喜愛的品牌額外付出，下半年未有大幅調整折扣的計劃。
期內，該公司收入72.03億元，按年升10.43%。其中，特步主品牌收入增長6.62%至57.89億元；毛利率增長3.1個百分點至46%。他指，特步主品牌近3個月表現相若，網上流水保持約兩成增長，門店流水則輕微增長，下半年將以「保健康」為主，料下半年主品牌表現與現時持平，又指現時庫存水平仍然可控。
該公司5月宣布建議策略性剝離K•SWISS和帕拉丁（Palladium）後，已調整戰略定位，專注跑步領域。主席丁水波指出，公司未來將更多資源投入於跑步為主的類別中，包括高端跑步品牌索康尼（Saucony）及特步主品牌，相信有利公司整體發展。
田氏提到，索康尼上半年同店銷售錄30%增長，下半年不會大規模開店，也不會大力發展加盟店，而開店選址將集中在一線城市。同時上調索康尼銷售指引，由增長三至四成，調升至增長五成或以上。
Amer Sports上調業績指引
另外，安踏體育(02020)旗下美國上市的Amer Sports上季收入按年升15.98%，毛利率按年擴大2.18個百分點至55.47%，虧損按年收窄96.18%至370萬美元，並上調全年業績指引，其中收入由「10至19%中段」確認為15至17%，股價周二早段曾升15.38%。
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