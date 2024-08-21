中電信重申派息比率3年內破75%
中國電信(00728)上半年純利218.12億元（人民幣‧下同），按年增長8.23%，每股基本盈利0.24元，派中期息每股16.71分，按年升16.68%，派息比率70%，重申今年起3年內逐步提升至75%以上。
全年資本開支960億不變
董事長兼首席執行官柯瑞文表示，維持全年資本開支目標960億元，以及資本開支佔收入比例降至20%以內，但會調整結構，加快數碼訊息基建轉型升級，主力發展智算、大模型等能力。
期內，經營收入2,680.1億元，按年增加2.81%，其中服務收入為2,462.35億元，按年升4.34%，涵蓋數據中心等的產業數字化收入為737.5億元，按年升7.19%。
中電信上半年新增「共建共享」5G中高頻基站逾10萬站，5G基站總規模逾131萬站，資本開支472億元。
柯氏提到，上半年興建兩萬卡池的智算中心，新增算力10EFLOPS，下半年無計劃再建萬卡池，惟會建立好與天翼雲及智能雲的連接及配對能力，又強調若不發展自己的大模型技術和萬卡池，公司未來在人工智能（AI）的發展將非常被動。
上月5G用戶淨增312萬
他指出，中電信必須要全面深化改革，方能由傳統電訊商轉型至服務型、科技型和安全型企業。目前科技及技術潛在的高質量需求龐大，現時具良好的政策環境，現正處於高質量發展關鍵期，相信今年改革能進入新台階。
另外，中電信上半年流動用戶平均每月每戶收入（ARPU）為46.3元，按年微升0.2%，上月流動服務客戶淨增221萬戶，達4.19億戶，其中5G套餐用戶淨增312萬戶，至逾3.39億戶。中國聯通(00762)同月亦錄得5G客戶淨增288.2萬戶，達2.79億戶，5G行業虛擬專網服務客戶淨增750戶，達12,769戶。
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