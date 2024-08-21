中電信重申派息比率3年內破75%

柯氏提到，上半年興建兩萬卡池的智算中心，新增算力10EFLOPS，下半年無計劃再建萬卡池，惟會建立好與天翼雲及智能雲的連接及配對能力，又強調若不發展自己的大模型技術和萬卡池，公司未來在人工智能（AI）的發展將非常被動。