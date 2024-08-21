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歐盟擬降部分華電動車關稅
歐盟委員會披露對中國進口電動車反補貼最終調查草案，比亞迪股份(
01211
)和吉利汽車(
00175
)的額外關稅分別略降至17%及19.3%，上汽集團亦獲減1.3個百分點至36.3%，小鵬汽車(
09868
)等其他車企的額外關稅卻由20.8%調高至21.3%。
不設追溯期
反觀「最大贏家」是特斯拉（Tesla），原本預計加徵20.8%關稅，現僅加徵9%。
是次反補貼關稅不會設追溯期，相關方可盡快提出聽證，並在10日內提交意見，經考慮後會把最終決定交給成員國表決，11月4日前拍板。
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