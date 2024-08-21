小鵬估本季交車增12%

今年上半年，該企之汽車交付量為52,028輛，按年增25.56%；7月的交付量為11,145輛，而今年截至7月底止累計總交付量為63,173輛。截至6月底，實體銷售網絡合共611間門店，自營充電站網絡達1,298座充電站，包括1,028座小鵬汽車自營超級充電站及270座目的地充電站。期內研發開支為28.17億元，按年上升5.79%。

次季虧損縮五成至12億 今年上半年之總收入為146.59億元，按年增長達61.16%；截至6月底止汽車銷售收入為123.63億元，按年增55.74%。集團整體毛利率為13.5%，較去年同期的負1.4%有明顯改善；若單計汽車毛利率（即汽車銷售毛利潤或虧損佔汽車銷售收入的百分比）則為6%，去年同期為負5.9%。截至6月底公司現金及等值約為373.3億元，較去年底的457億元有所下跌。

單計截至今年6月底止第二季度，其總收入81.11億元，按季增長23.9%，按年升60.2%。根據非公認會計原則，第二季度虧損12.2億元，相較去年同期蝕26.7億元減少54.3%；季度毛利率為14%，較去年同期的負3.9%有明顯改善，按季亦升1.1個百分點。

公司預期第三季度汽車交付量將介乎4.1萬至4.5萬輛，按年增約2.5至12.5%；總收入將介乎91億至98億元，按年增6.7至14.9%。

特朗普勝選或撤電車補貼 另方面，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）周一於美國稱，倘若贏得第二任白宮任期，將向特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）提供內閣職位或邀請他擔任政府顧問，但同時也會考慮取消電動車的稅務優惠。

特朗普在美國賓夕凡尼亞州接受訪時被問及電動車抵免事宜，他稱稅收抵免和稅收優惠通常不是一件好事，又指若自己當選將考慮取消對某些新型電動車提供的7,500美元稅務優惠。若然此舉成真，美國最大電動車企特斯拉將首當其衝。不過，特朗普被問及會否考慮任命馬斯克擔任顧問或內閣職位時普稱，馬斯克是一個非常聰明和傑出的人，故若他願意，當然會考慮。

小鵬汽車中期業績摘要