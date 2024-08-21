富途上季經調整利潤升8%

美國上市的證券交易及財富管理金融科企富途控股公布，截至今年6月底止的第二季度收入為31.29億元，按年升25.9%；非通用會計準則（Non-GAAP）下實現淨利潤12.96億元，按年增長8.6%。

調高全年獲客目標 按業務分類，第二季度的交易佣金及手續費收入為13.76億元，按年增長44.5%；利息收入按年升13.2%至15.92億元；包括財富管理及企業服務業務等其他收入較去年同期增加27.2%至1.61億元。

美股方面，富途不斷強化交易優勢，推動期內全球美股交易額按年大增84.1%；另集團在澳洲推出美股期權，於澳洲及馬來西亞新增美股月供股票及碎股交易，產品服務的升級帶動7大市場強勢增長，其中日本及加拿大的美股交易按季升幅亮眼。港股交易活躍度亦顯著攀升，季內全球港股交易額、日均交易數量躍至過去一年單季新高，港股交易額在港、美穩步增長，而在新加坡及澳洲規模更按年翻倍。

截至6月底，富途牛牛和moomoo應用程式註冊用戶數量次季達到2,326萬名，按年增長13.3%；開戶客戶數目達404.6萬名，按年增長19.1%；有資產客戶總數增加至204.2萬名，按年增加28.8%；集團客戶資產達5,793億元，客戶交易總額約1.6萬億元，客戶保存率保持在98%以上的高水平。第二季度之淨增有資產客戶數目15.5萬名，按年增長167.8%。

期內，集團的財富管理業務全球資產管理規模（AUM）突破100億美元，其中債券AUM按季增長23.4%；貨幣基金熱度持續，香港、新加坡交易額實現高速增長。集團創始人、董事長及首席執行官李華稱，集團全球淨增有資產客戶在上半年已完成全年獲客指引的83%，基於增長勢頭，將全年獲客指引從40萬名提升至55萬名。