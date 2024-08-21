港股公司年內回購1648億破紀錄

港股近年表現不振，迫使不少上市公司以回購一招托市。恒指公司昨日發表網誌指，本港上市公司今年內（即截至8月16日止）的回購金額達1,648億元的歷史新高。其中，年初至今新加入回購的上市公司回購金額有336億元，佔港股回購總額的20.4%。

至於大市周二表現高開低收，回吐58點或0.33%，收報17,511點，結束兩日升市。恒指昨日雖然高開92點，以17,661點的全日最高位開出，惟之後無以為繼，午後更倒跌119點，低見17,449點，尾市跌幅收窄，全日交投進一步降至745億元，是一周最少。「北水」單日淨流入17.94億元，全日沽空比率為19%。

至於潤啤績後連環遭多家大行降目標價，其中摩根士丹利將目標價由42元削至32元，大和由34元下調至30元，而里昂下調潤啤全年銷量預測，將2024至2026年的每股盈利下調4至5%，目標價由33元下調至31元。