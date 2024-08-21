港股公司年內回購1648億破紀錄
港股近年表現不振，迫使不少上市公司以回購一招托市。恒指公司昨日發表網誌指，本港上市公司今年內（即截至8月16日止）的回購金額達1,648億元的歷史新高。其中，年初至今新加入回購的上市公司回購金額有336億元，佔港股回購總額的20.4%。
恒指回吐 成交縮
至於大市周二表現高開低收，回吐58點或0.33%，收報17,511點，結束兩日升市。恒指昨日雖然高開92點，以17,661點的全日最高位開出，惟之後無以為繼，午後更倒跌119點，低見17,449點，尾市跌幅收窄，全日交投進一步降至745億元，是一周最少。「北水」單日淨流入17.94億元，全日沽空比率為19%。
其中，花旗最新微降恒安目標價至25元，指其中期業績較預期弱，主因紙巾及衞生巾行業產能供過於求，並估計恒安第三季業務表現挑戰較大，第四季則有望受惠去年低基數效應。
至於潤啤績後連環遭多家大行降目標價，其中摩根士丹利將目標價由42元削至32元，大和由34元下調至30元，而里昂下調潤啤全年銷量預測，將2024至2026年的每股盈利下調4至5%，目標價由33元下調至31元。
泡泡瑪特多賺九成
另邊廂，主攻「盲盒」的泡泡瑪特(09992)昨公布上半年純利為9.21億元人民幣，按年上升93.32%；收入錄45.57億元人民幣，按年上升61.98%。泡泡瑪特股價昨日曾高見42.95元，創52周新高，收報41.85元，升0.84%。
另外，有傳滙豐控股(00005)正考慮出售南非業務，而有興趣競投相關南非分行及證券業務的機構，包括來自內地及阿聯酋的銀行，滙控不予置評。滙控股價昨日升0.67%，收報66.7元。
新股生物製藥公司同源康醫藥(02410)首掛收升13.22%，報13.7元，料一手帳賺800元，惟同源康醫藥提醒，鑑於股權高度集中於數目不多的H股股東，即使小量成交，價格亦可能大幅波動。
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