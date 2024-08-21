內地傳准地方政府發專項債買住宅存貨

內地挽救房地產市場再有新招。消息指，地方政府有機會被允許發專項債券，用於購買住宅存貨，並將之轉為保障性住房用途。目前地方專項債券只能用於資助基礎設施和環境項目，今年已知發行規模或達3.9萬億元（人民幣‧下同），在截至8月新增專項債額度發行已過半。暫未清楚如果方案獲批，會有多少剩餘額度可作上述用途。

這是繼5月出台政策組合拳後，監管正進一步尋求新政以穩定房地產市場。惟本次拓寬地方政府專項債資金使用範圍的計劃，或與其他救市方案一樣會遇到障礙，據報主要因為收儲存量房並將其轉化為保障性住房的預期回報，就算在一線城市去年平均也僅1.4厘，低於許多地方政府借款人的融資成本約1.7厘。

羅兵咸罰則初稿傳用字嚴厲 不過，地方政府救樓市沒有停手。成都市昨日啟動「以舊換新」住房活動，聯合15大開發商、41家經紀機構進行；據報買家可享財政補貼、公積金貸款額度提升和二手房交易「帶押過戶」等優惠。廈門則調整房產落戶政策，申請人及其配偶、未成年子女可以申請將戶口，並遷入房產所在地址，自10月1日起實施，有效期5年。

內房股昨日顯著下挫