內地傳准地方政府發專項債買住宅存貨
內地挽救房地產市場再有新招。消息指，地方政府有機會被允許發專項債券，用於購買住宅存貨，並將之轉為保障性住房用途。目前地方專項債券只能用於資助基礎設施和環境項目，今年已知發行規模或達3.9萬億元（人民幣‧下同），在截至8月新增專項債額度發行已過半。暫未清楚如果方案獲批，會有多少剩餘額度可作上述用途。
這是繼5月出台政策組合拳後，監管正進一步尋求新政以穩定房地產市場。惟本次拓寬地方政府專項債資金使用範圍的計劃，或與其他救市方案一樣會遇到障礙，據報主要因為收儲存量房並將其轉化為保障性住房的預期回報，就算在一線城市去年平均也僅1.4厘，低於許多地方政府借款人的融資成本約1.7厘。
羅兵咸罰則初稿傳用字嚴厲
不過，地方政府救樓市沒有停手。成都市昨日啟動「以舊換新」住房活動，聯合15大開發商、41家經紀機構進行；據報買家可享財政補貼、公積金貸款額度提升和二手房交易「帶押過戶」等優惠。廈門則調整房產落戶政策，申請人及其配偶、未成年子女可以申請將戶口，並遷入房產所在地址，自10月1日起實施，有效期5年。
此外，消息指出，4大會計師行之一羅兵咸永道（普華永道）涉中國恒大(03333)財務造假案調查接近尾聲，而相關處罰通告的初稿使用了非常嚴厲字眼以反映其行為的嚴重性。內地監管相關消息指，預期通告會嚴重影響羅兵咸的聲譽，最嚴重的情況可能「四大」變「三大」，故據報羅兵咸正與監管機構就通告上一些字眼進行交涉，願意增加處罰為代價，冀換取當局替換或刪除該些敏感字眼。
另方面，個別內房企業水緊問題未解決。富力地產(02777)指，旗下全資附屬公司富力香港收到清盤呈請，涉及一筆6.1億美元的貸款，富力香港是融資協議擔保人之一，而清盤呈請排期10月30日在高等法院審理。
佳兆業與債權人訂重組協議
佳兆業集團(01638)則公布，與債權人小組訂立重組支持協議，涵蓋的債權分別佔集團未償還債務本金總額的34%以上，以及瑞景集團未償還債務本金總額的36%以上。而作為重組的一部分，佳兆業將發行以美元計價的優先債券以及強制性可轉換債券，期限從2027到2032年不等。
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