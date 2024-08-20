專家樓評：事故單位申按揭唔易批

多數人對事故單位避之則吉，因此市場上較少錄得此類物業的成交，若有讀者百無禁忌想買同類住宅，申請按揭時要格外小心！

首先，每間銀行及估價行對事故單位的定義不同，若單位內發生非自然死亡事件，一般會視為事故單位。由於事故單位承接力較低，市場較少成交，銀行對其估價較審慎，更有機會拒絕估價及批出按揭。除涉事單位外，同層及同坐向的上下層單位，申請按揭亦會有困難。

若想避免買到事故單位，建議在購入物業前，事先向地產代理及業主查詢，該單位是否屬於事故單位或涉及不尋常事件。根據法例，代理有責任如實向買家披露事故單位資料。如銀行出現不作估價情況，就需要特別留意，有機會涉及不尋常事故。

雖然大部分人忌諱事故單位，但由於售價上有較大折讓，部分百無禁忌的買家及投資者或有興趣入市，例如近期天水圍大型屋苑一個事故單位引起4組客爭購，最終成交價更搶高30萬元。

須防估價不足銀行拒批 然而，需要留意，即使部分銀行願意為事故單位批出按揭，但考慮到物業日後轉售價值等因素，批出的估價、按揭成數及還款年期都有機會被調低，以防遇上估價不足或銀行拒批貸款的情況，建議預留更多前期資金以備不時之需。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明