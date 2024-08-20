宏觀剖析：日股宜重新聚焦基本因素

早前日本股市已完全蒸發今年的升幅，在短短3周內下跌24%。日本銀行股在兩日內大跌20%，主要是受市場預期美國利率將會降低所影響。鑑於美國7月份的消費物價指數（CPI）是導致市場疲弱的主要原因，這種反應似乎有些過度，另美國國內生產總值（GDP）增長仍高於預期。

基於日本股市被過度拋售，為投資者選擇性地增持日股帶來機會，尤其是受美國經濟和日圓轉強影響較少的股份。

當地經濟維持向好態勢 展望未來，在日本國內宜密切關注通脹，特別是薪酬通脹數據，因為日本央行視之為經濟走出30年通縮的關鍵決定因素。當地GDP增長和消費的更廣泛數據仍較健康，日圓升值會降低食品和能源進口成本，料能進一步緩解國內消費者的壓力。

從環球經濟角度來看，影響日圓前景的關鍵因素將是美國通脹、利率和聯儲局貨幣政策。Jackson Hole全球央行年會於本周舉行，屆時聯儲局主席鮑威爾將發表講話，其言論備受關注。

從微觀經濟和股票的角度來看，從10月底開始，投資者將聚焦日本和美國公司的第三季度業績。在日本，投資者將關注健康的盈利增長、企業管治，以及股東回報的持續改善。美國方面，重點將是美國和全球消費者的穩健程度，及人工智能（AI）基礎設施建設的進展。

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