FINNIE周五標售8伙特色戶
減息預期升溫，港島新盤率先起動。宏安地產(01243)的鰂魚涌FINNIE，上載首份銷售安排，落實周五招標出售8伙特色戶。該公司執行董事程德韻指，該批特色單位實用面積223至626方呎。至於價單單位已接獲逾380張入票，按兩張價單共60伙計，暫錄超額認購逾5倍。
宏安地產營業及市務高級設計經理溫灌霖指，標售單位包括29樓頂樓三房特色戶，實用面積626方呎，連天台及平台，層與層之間高度約4米，可享維港景觀。
內地客購名日‧九肚山
發展商積極拉攏內地客源。會德豐地產旗下啟德MONACO系列4盤，推出「靈活置業按揭貸款」計劃，在毋須通過壓力測試之下，向買家提供最高八成的第一按揭貸款。發展商指，買家須提供外地收入證明等文件，以證明還款能力，料計劃可助非本地買家在港置業。貸款利息為最優惠利率（P）加0.25厘，現時P為5.875厘。
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，獲內地客以1,942.8萬元購入四房單位。長江實業營業經理詹勳榮表示，單位為第1座11樓A室，實用面積1,213方呎，呎價約16,016元。
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