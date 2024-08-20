FINNIE周五標售8伙特色戶

宏安地產營業及市務高級設計經理溫灌霖指，標售單位包括29樓頂樓三房特色戶，實用面積626方呎，連天台及平台，層與層之間高度約4米，可享維港景觀。

內地客購名日‧九肚山

發展商積極拉攏內地客源。會德豐地產旗下啟德MONACO系列4盤，推出「靈活置業按揭貸款」計劃，在毋須通過壓力測試之下，向買家提供最高八成的第一按揭貸款。發展商指，買家須提供外地收入證明等文件，以證明還款能力，料計劃可助非本地買家在港置業。貸款利息為最優惠利率（P）加0.25厘，現時P為5.875厘。