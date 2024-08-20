新盤概況：名鑽上樓書 提供80單位
全新盤推售步伐有加快迹象，益兆集團控股的何文田名鑽昨上載樓書至一手住宅銷售資訊網。項目採單幢設計，提供80伙，主打兩房及三房戶型。集團控股副總裁林浩指，現樓示範單位準備工作已近尾聲，料短期內開放予公眾預約參觀，最快本月推售。
他預計，項目定價會參考鄰近加多利山及九龍塘傳統豪宅區的新盤售價。名鑽的戶型涵蓋兩房至四房間隔，實用面積423至1,610方呎，兩房及三房單位各佔39伙，而頂層設兩伙連平台及天台特色戶。標準樓層每層有6伙，並設有兩部升降機。項目地庫設有停車場，提供23個住客停車位。
ST. GEORGE'S兩房售2648萬
同區新盤交投接二連三，信和置業(00083)等的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，以2,648萬元沽3座22樓C室兩房戶，實用面積772方呎，呎價34,300元。
永義國際(01218)的何文田譽林，獲大手客斥資1,981.9萬元連購4伙開放式戶。單位為8至11樓D室，實用面積均為260方呎。發展商於5月底為該4伙新增10%折扣，變相減價。單位現時成交價478.7萬至516萬元，呎價18,412至19,846元。
中原報告指，今年第二季新盤撻訂宗數錄149宗，較上季減少約6%，惟已連續兩季錄逾百宗。上半年撻訂共308宗，較去年全年多約18%。
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