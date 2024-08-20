新盤概況：名鑽上樓書 提供80單位

全新盤推售步伐有加快迹象，益兆集團控股的何文田名鑽昨上載樓書至一手住宅銷售資訊網。項目採單幢設計，提供80伙，主打兩房及三房戶型。集團控股副總裁林浩指，現樓示範單位準備工作已近尾聲，料短期內開放予公眾預約參觀，最快本月推售。

他預計，項目定價會參考鄰近加多利山及九龍塘傳統豪宅區的新盤售價。名鑽的戶型涵蓋兩房至四房間隔，實用面積423至1,610方呎，兩房及三房單位各佔39伙，而頂層設兩伙連平台及天台特色戶。標準樓層每層有6伙，並設有兩部升降機。項目地庫設有停車場，提供23個住客停車位。