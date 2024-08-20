上月二手樓蝕讓比例回升至32%

樓市待減息之際，暫缺利好消息，加上新盤低價搶灘，二手私人住宅市場面對壓力。有報告指，7月帳面獲利比率，反彈一個月後回落至逾67%，而蝕讓比率則回升至超過32%，為逾15年的次高水平。

利嘉閣地產綜合土地註冊處資料所得，7月全港1,704宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,144宗，佔比約67.1%，為輕微反彈一個月後，再度回落約0.8個百分點，為自2009年4月後的次低水平。

至於帳面錄得虧損個案達550宗，佔比例按月增一個百分點至約32.3%。上月平手個案錄得10宗，佔比減約0.2個百分點至約0.6%。資料顯示，今年5月蝕讓及獲利比率約33.3%及約66%，分別為逾15年的高位及低位。

轉手獲利比率續跌 該公司研究部主管陳海潮表示，在高息環境持續，以及新盤延續低價開售策略影響下，不少二手樓業主沽貨均難以理想價成交，而撤辣後部分短線持貨者賣樓更難免蝕讓。截至8月15日為止，二手私宅轉手獲利比率進一步下降至約64.5%水平，料整月獲利比例在約65%低位徘徊。