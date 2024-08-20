二手尋底：萬寶售240萬貶值36% 弦海呎價首穿萬元

新界二手細價上車盤「掟貨」潮。屯門萬寶大廈移民盤減價15萬元，以240萬元成交，約5年帳面大幅貶值約36.5%。

屯門本月錄多宗蝕讓個案。市場消息透露，上述單位為中層F室，實用面積約263方呎，成交呎價約9,125元。原業主2019年以378萬元購入，帳面蝕138萬元。同區弦海高層兩房單位，亦僅售443萬元，呎價約9,910元，屋苑呎價料首度跌穿萬元，約5年貶值約29%。

中原陳錦明表示，部分業主肯減價，一般減幅約10至15%，屯門翠林花園C座中層2室，實用面積約429方呎，3月叫價400萬元，劈價至345萬元成交，呎價約8,042元，原業主持貨約9年，帳面貶值約12.4%。

尚悅兩房356萬沽 8年低 元朗二手樓價尋底。該行王勤學稱，過去周末全區錄約11宗二手買賣，尚悅2座低層E室，實用面積約355方呎，兩房間隔，減價至356.8萬元沽出，創屋苑8年新低，呎價約10,051元，約7年帳蝕63.2萬元。同區同益大廈低層E室，成交價243萬元，呎價約7,642元，更屬逾12年新低。

北區市況相若。中原陳國輝稱，粉嶺名都7座中層D室三房戶，實用面積約454方呎，以459.7萬元沽，呎價約10,126元，約6年帳蝕約20.5%。利嘉閣黃靜顏指，上水中心2座中層A室銀主盤，獲5組客洽購，議價至370萬元售出，呎價約10,541元，重返2016年水平。

東涌東環跌穿一手價。中原陳偉業稱，屋苑3A座高層5室兩房戶，以555萬元成交，呎價約11,987元，較約9年前一手價帳面還低3.4萬元。

居屋罕錄短炒成交。美聯梁浩文指，屯門兆軒苑B座高層戶，原業主撤辣後於已補價自由市場以278.8萬元購入，原打算收租，近日以308.8萬元售出，呎價約8,213元，約5個月帳面賺30萬元。