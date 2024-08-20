雅居樂鰂魚涌地被接管

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，該行承接管人委託，公開邀約出售上述地盤，項目位於鰂魚涌英皇道992至998號及柏架山道2至16號，佔地約5萬方呎，鄰近太古坊，可建總樓面約44.8萬方呎，截止意向日期為10月2日。

他續稱，地盤已完成一期平整工程，地政總署已批出基本條款，買家購入後即可銜接後續發展。該公司投資部資深董事陳汝軒補充，地盤收購成本約33億元，預計可提供逾500個住宅單位，以及逾190個車位。

重建需再補地價 估值26億 資料顯示，項目英皇道部分於2017年完成收購，至於柏架山道部分，其中2至8號透過強制拍賣統一業權，涉額4.52億元。而整個地盤的住宅規劃申請於2022年底獲批，建築物高度限制放寬約16.5%，至主水平基準以上139.75米，興建兩幢29至33層高分層住宅。有測量師指出，未計及重建所需的補地價金額，粗略估計項目市值約26.9億元。

事實上，根據雅居樂2023年報，除上述地盤外，集團在港的住宅項目還有九龍塘義本道6至10號。不過，位於該街道8至10號的涵碧別墅，發展商原收購了物業約10伙，但近日以大幅低市價沽出一伙，持貨約6年帳面勁蝕約1,669.5萬元，貶值超過一半，其餘單位亦悉數放售，意味已放棄併購發展。至於毗鄰龍圃別墅，則於去年斥9.66億元透過強拍統一業權。

該物業佔地約2,880方呎，為一幢5層高唐樓，地下設有舖位，落成於1955年。根據發展商年報，該廈毗鄰被歸類為二級歷史建築，為青山道301至303號弧形轉角唐樓，兩項目合併後地盤總面積約5,256方呎。

代表該集團競投物業的富豪物業代理董事衞振聲表示，項目牽涉到二級歷史建築，正與政府部門研究保育方案等細節。對於降低樓宇強拍門檻條例草案獲三讀通過，他相信有助增加舊樓收購彈性，但強拍需時較長，也要視乎經濟狀況作出部署。

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