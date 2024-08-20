簡訊一覽
●遠東控股(00036)預期今年上半年虧損不少於約5.07億元，較去年同期蝕約1,800萬元顯著擴大，主要源自投資物業公平值虧損及融資成本增加。
●華潤電力(00836)7月附屬電廠售電量按年增加0.03%，其中附屬風電場售電量按年增加14.4%，光伏電站售電量按年增加143.5%。首7個月附屬電廠累計售電量按年增加5.2%，其中附屬風電場累計售電量按年增加7.9%，光伏電站累計售電量按年增加191.4%。
●兗煤澳大利亞(03668)今年上半年賺4.2億澳元，按年跌56.83%；不派息。
●思摩爾國際(06969)今年上半年賺6.83億元人民幣，按年跌4.75%；毛利率按年上升1.8個百分點至38%；中期息每股5港仙。
●融創服務(01516)預期今年上半年將錄得虧損不超過5億元人民幣，主要由於集團對關聯方應收款項計提的減值準備增加所致。
●西部水泥(02233)今年上半年賺3.86億元人民幣，按年跌27.29%；不派息。
●深圳上市、中國龍頭智能家居產品生產商──美的集團公布，今年上半年營業收入2,172.74億元，按年增長10.29%；實現淨利潤208.04億元，按年增長14.11%。
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