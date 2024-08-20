英本月放盤叫價跌幅擴 搵樓客升19%

英國本月初減息吸引準買家出來睇樓，但暫時未能提振樓價。當地最大放盤網站Rightmove公布，8月放盤業主叫價按月跌1.5%或5,708英鎊，放盤平均價目前為36.77萬英鎊（約371.59萬港元），跌幅較前值0.4%擴大。可是聯絡地產中介尋找住宅單位的人數8月按年升19%，較7月的升11%顯著擴大。

該網站的物業科學總監Tim Bannister表示，翻查過往18年數據，8月樓市通常都較7月淡靜，一般樓價都會在8月下跌。他又指，暑假快將結束，現時所見秋季市場具備更加活躍的條件。首先是需要搬家的人士預期未來一兩年會減息幾次，二來是其他經濟數據顯示積極的趨勢，促使該行將全年業主放盤叫價預測，由原來的跌1%，調高至增加1%。

美銀料鎊漲至10.53港元 英鎊匯價已連升4個交易日，昨日曾漲約0.17%，至每英鎊兌1.2966美元，兌港元約10.1算。美國銀行的研究報告解釋，主要因為近期英國經濟數據好轉所致。故該行認為，英鎊仍是今年迄今表現最好的十國集團（G10）貨幣。

基本面和長期利好因素保持不變，英鎊仍有進一步上漲的空間，到年底，英鎊兌美元應達到1.35，兌歐元應達到1.2（即歐元兌英鎊跌至0.8333），依比例計算兌港元為10.53算。