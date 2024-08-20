南韓樓價升礙減息 野村料10月出手

野村證券發表的研究報告指，南韓樓價上升對該國央行貨幣政策造成影響，事關該央行在考慮減息時需權衡樓市的穩定性，低利率環境可能促進抵押貸款增長，進而加劇房地產市場的波動，或對金融穩定構成風險。

該行建議，南韓央行可在金融監管機構通過調整貸款政策有效控制抵押貸款增長後，再考慮減息，預計該央行在本周四的會議上可能會選擇維持利率不變，並在10月議息才減息25點子，明年底前再進行兩次降息，各減息25點子。

摺疊手機面板出貨新高 另一方面，研調機構DSCC指出，摺疊型智能手機使用的面板今年第二季出貨量達到980萬片，按季增151%，按年增126%，創下歷史單季新高紀錄，主要是受惠於三星（Samsung）提前發布兩款新品，故較去年提前一個月採購生產所需的面板。整體來看，三星佔據第二季摺疊面板採購的主導地位，佔比為48%；其次是中國的華為，佔比24%。

不過，市場分析公司Canalys的數據顯示，第二季中國智慧型手機品牌OPPO在越南銷量按年增110%，市佔率達27%，排名第一；三星以21%居第二位，這也是三星首度失去越南智慧型手機市場冠軍寶座。

其他企業消息方面，南韓兩間人工智能（AI）晶片設計新創公司Rebellions和Sapeon Korea據報已簽訂合併協議，此舉或影響英偉達（Nvidia）在AI晶片市場的主導地位。兩家公司背後均有南韓科技巨頭的支持，當中Sapeon Korea股東包括南韓電訊巨頭SK Telecom及記憶體晶片製造商SK海力士。