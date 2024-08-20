星首推失業補助最多3.56萬 助中低收入人士重返職場

環球經濟不明朗，各地政府都積極採取措施疏導內部風險，緩減社會壓力。最新傳來新加坡推出失業補助計劃，被解僱或非自願失業的中低收入工人，接受6個月的培訓、職業指導及工作匹配服務後，可領6,000新加坡元（約3.56萬港元），此舉被視為當地一個顯著的政策轉變。

福利政策一大轉變 剛接任新加坡總理的黃循財宣布一項名為「未來技能求職者支持計劃」的政策，旨在幫助中低收入工人。他表示，有些國家有失業保險，但失業者獲得豐厚福利後，可能會發現待在家裏比回去工作更有吸引力，但考慮到失業是一個重大的挫折，會嚴重影響工人及其家庭的穩定，因此必須採取措施，減輕受影響者的壓力。他認為，符合資格的工人接受培訓、職業指導及工作匹配服務，是對自己進行的重要投資，才能找到更好的工作。

值得留意，新加坡目前沒有為工人提供失業救濟金，因當地一直擔心此類計劃會鼓勵公民選擇福利，而不是工作，故此舉標誌新加坡一個顯著的政策轉變。黃指人力部將在適當的時候宣布新計劃何時生效，當地第二季失業率約2.7%。

泰次季經濟增2.3% 同處亞洲的泰國，今年第二季國內生產總值（GDP）按年增長2.3%，較市場預期的2.2%略高，乃5個季度以來最快的增速；而首季GDP增長修訂值為1.6%。經季節性因素調整後，泰國經濟第二季GDP按季增0.8%，而首季的按季增長修訂為1.2%。

泰國國家經濟和社會發展委員會辦公室表示，今年上半年泰國經濟增長1.9%，並將今年經濟增長預期從此前的2至3%，向上調升到2.3至2.8%。