日7-11母企獲提購

Seven & i獲加拿大同業收購一旦成事，將成史上最大宗外企收購日企交易。

Circle K母公司邀約 Seven & i股價飆22% 便利店兼併戲碼在財經界上映。7-11便利店的母公司日本的Seven & i公布，收到來自Circle K便利店的加拿大母企Alimentation Couche-Tard的收購提案，提案仍在審議中。消息令Seven & i股價如坐直升機，昨日升22.71%，以全日最高位2,161日圓收市，其市值漲至5.6萬億日圓（約2,981億港元）。一旦成事，將成史上境外公司收購日企的最大宗交易。日經平均指數昨日挫1.77%或674點，以37,388點收市。

Seven & i設委員會審視 Seven & i表示，已成立特別委員會，審視有關收購提案，強調現階段董事會未作出任何決定。消息稱，有關提案仍在非常初期的階段。日本對上一宗來自海外公司的大型併購，要數2018年由美國貝恩資本（Bain Capital）主導的「日美韓聯盟」，收購東芝的記憶體業務，作價兩萬億日圓（約1,064億港元），而東芝仍然持有股權40.2%。

無獨有偶，Seven & i的維權股東ValueAct Capital Management LP一直認為公司股價較資產值有折讓，指合理價為每股8,500日圓，並曾促請公司出售表現不合格的資產，加倍投資於全球便利店業務，特別是圍繞7-11的品牌；其中曾提呈社長井阪隆一下台。公司則作出部分改革，其中包括股份回購。

除了著名的7-11便利店外，Seven & i業務還包括Denny’s Corp.的日本餐廳、連鎖超市伊藤洋華堂和銀行Seven Bank。在全球擁有85,000家便利商店、加油站和零售店。

潛在買家Couche-Tard為加拿大公司，市值為800億加元（約4,556億港元），在世界各地以其自有品牌和Circle K，以及Ingo經營便利商店。

Asymmetric Advisors Pte策略員表示，如本次買家出價低於7萬億日圓，將令Seven & i的管理層難以接受。亦有分析員認為，以Couche-Tard目前的資產負債表，將較難提出一個亮眼的現金收購價，減低了成事的機會。

431日企次季利潤破頂 綜合分析員意見，日企價值吸引力提高，部分原因為企業管治改善，給予潛在投資者信心。另外，也因為日企盈利增長。有機構統計，今年4至6月，日本431家上市企業的淨利潤創歷史新高，佔整體的22.41%，略高於去年同期的21.5%。企業利潤的背後推手，很大部分來自日圓貶值。

不過，近期日圓匯價收復部分失地，而近期日本經濟數據亦不俗，加強市場對日本經濟復甦的信心。昨日公布的日本6月核心機械訂單就按月增加2.1%，高於市場預期的1.1%。

Seven & i近期股價走勢