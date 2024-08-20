中智交通斥5千萬購航空軟件商

今次收購事宜，中國智能交通將分兩期付款，每期2,812.95萬元。完成後，公司合共持有恒拓開源逾3,823.47萬股或27.21%股份，並獲得恒拓開源董事會7名董事中的6名提名權，而恒拓開源將會成為中智交通的非全資附屬公司，其財務資料將會併入中智交通。

望捕捉低空經濟商機 恒拓開源為航空業軟件開發及技術服務商，擁有逾20年的行業經驗及專業技術團隊，於航空業軟件開發、開源技術應用及資訊技術服務方面具有強大競爭優勢。其業務範圍涵蓋民航核心資訊技術系統，包括操作控制、飛行安全、市場營銷、飛機維修及航油等。恒拓開源於2023年扣除非經常損益後的盈利按年增2.05倍。

中智交通看中其過去數年財務表現強勁、發展前景和增長潛力，以及行業前景，認為在內地推動「低空經濟」下，民航業開始復甦，恒拓開源可把握行業再發展的機遇，提升其核心競爭力，創造可持續發展的新競爭優勢。