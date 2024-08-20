年度收入指引遠遜預期 雅詩蘭黛股價曾跌逾2%

繼資生堂（Shiseido）後，美國化妝品集團雅詩蘭黛（Estee Lauder）亦因內地市場不振而再被洗倉，股價周一早段曾跌逾2%，對於剛宣布準備明年6月底退休、結束17年掌門生涯的行政總裁弗雷達（Fabrizio Freda）而言，也許頗為難受。

指引往往比往績更能左右股價表現。雅詩蘭黛估計，截至明年6月底止本財政年度，不計重組和匯兌的銷售額「內生增長」最多僅1%，最差會像6月底止結束的上一財年一樣，跌2%，跟券商估計反彈5.6%大相逕庭，單計本季則會按年跌3至5%。

內地零售逆風礙復甦 雅詩蘭黛稱，儘管北美等重要地區的增長有所放緩，全球高檔美容市場在本財年應有2至3%增長，2026年6月止年度再回復至「中個位數」。然而，該企坦承今年會跑輸，因為業務相當大部分來自內地和亞洲旅遊零售，兩者的逆風大過預期也會窒礙「盈利復甦計劃」。即使內地在下半財年（明年上半年）會有所改善，全年「埋單」都會跌，主要是消費信心持續疲弱。

回望上季，集團亞太區內生銷售額按年跌4%，內地市場無疑倒退，主要是高端美容業務疲弱，連「重要購物節」也不能幸免，香港市場表現亦差過去年。不過，把增長乏力全歸咎內地也不全面，因為美洲區也跌5%。