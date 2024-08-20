中國建築半年多賺12% 新簽合約千二億 增派息

期內，集團毛利率微跌0.2個百分點至15.5%；新簽合約額按年增29.2%至1,251.3億元，當中內地新簽合約額569.2億元、香港及澳門市場分別為576.4億元及45.3億元。於今年6月底，集團在手總合約額約為6,737.1億元，其中未完合約額約為4,075.5億元。另手頭現金321.5億元，佔總資產比重12.1%；淨借貸比率控制在69.8%；未動用銀行授信額度598.3億元。

展望下半年，中國經濟運行中的積極因素和有利條件仍將不斷積累，港澳地區經濟也將保持韌性，有望更加活躍。在港澳市場，將鞏固房建龍頭地位，重點準備盾構隧道、高架、鐵路等重大基建相關資源；在內地市場將繼續堅守投資地圖，將資源投向高能級城市和優質業務模式集中；並實行科技賦能戰略，使科技發揮出乘數效應，為集團發展開拓新動力。

集團首席財務官黃鵠則指，隨着旺季到來，以及行業競爭生態改善，整體行業水泥價格有望回升；又預計今年派息或會好過去年，因資本開支不高，加上其股東結構以長線外資資金持有居多，亦是同業上派息比率較高的一間企業。