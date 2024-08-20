潤啤6個月純利47億 下半年業務審慎樂觀

業績公告顯示，潤啤上半年收入按年微跌0.53%至237.44億元。其中啤酒收入少0.86%至234.86億元，相關銷量下降3.4%至約63.48億升。不過，期內啤酒業務的未計利息及稅項前盈利（EBIT）反而上升2.62%至63.65億元，啤酒業務毛利率亦上升0.6個百分點至45.8%。

啤酒高端化未符預期 潤啤董事會主席侯孝海表示，由於現時內地經濟出現波折及消費新常態，加上上半年受氣候因素衝擊，因而影響集團的高端化啤酒進程，跟預期有一定落差。

總裁趙春武則稱，對下半年業務審慎樂觀，又指8月的銷售表現較7月為好，主因天氣開始正常化，另經濟走向同樣是左右集團銷售的重要因素。

冀白酒銷量增長30% 至於潤啤上半年白酒業務的收入有11.84億元，按年升21.18%，雖然帶動毛利率升2.1個百分點至67.6%，但相關EBIT卻按年倒退32.39%至4,800萬元。

侯孝海認為，公司年內「20%的白酒銷量增長應可交卷」，但希望可以做大至約30%的增長；副總裁魏強則指茅台近期價格波動對公司影響不大，主因公司在控制庫存、費用、流量以及挖開瓶方面做了管控，又指雖然白酒行業處於新的下行周期之中，但相關產品在新的場景，例如線上、團購、宴喜酒等方面取得一定成績。