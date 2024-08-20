近月新盤淡內需弱 花旗削內房股目標價
房企消息方面，保利物業(06049)公布，今年上半年賺8.45億元（人民幣‧下同），按年升10.79%；每股盈利1.5415元，不派息。
內媒指龍湖集團(00960)近日如期完成「21龍湖05」債券的回售，回售金額總計19.99億元。完成後，龍湖今年內剩餘到期的公開債僅剩12月份回售到期的10億元。截至目前，龍湖年內已累計兌付境內信用債達107億元。
恒大附屬凱隆破產清算獲受理
中國恒大(03333)公布，公司共同及各別清盤人得悉，廣東省廣州市中級人民法院於8月9日刊發公告，表示廣州法院已受理關於間接全資附屬廣州凱隆的破產清算申請。據此，廣州法院將於11月14日上午9時30分召開首次債權人會議，而廣州凱隆的債權人須於11月7日之前向廣州凱隆的破產管理人申報債權。
中國土地市場網發布《廣州市2024年部分擬供商品住宅用地項目清單（第三批）》，計劃在8月15日至11月15日期間出讓50幅地皮，包括金融城西區的臨江大道北側AT080722地塊和員村二橫路以西AT080721地皮。
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