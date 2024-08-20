近月新盤淡內需弱 花旗削內房股目標價

中國土地市場網發布《廣州市2024年部分擬供商品住宅用地項目清單（第三批）》，計劃在8月15日至11月15日期間出讓50幅地皮，包括金融城西區的臨江大道北側AT080722地塊和員村二橫路以西AT080721地皮。