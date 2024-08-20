恒安：市場競爭蔓延海外

許氏在業績會上指出，集團產品線覆蓋高端、中端及中低端市場，高端產品有助維持毛利率穩定，相信能有效分散風險，會爭取下半年收入不再惡化。

由於紙巾、衞生巾等產品在電商平台的銷售已見萎縮，過度打價格戰或進行促銷活動，只會提早消耗消費者購買力，下半年將審慎投放促銷資源。

預期木漿價下半年回升 集團上半年收入118.35億元，按年跌3.02%。其中，佔整體收入58.7%的紙巾業務，期內收入按年減少3.06%至69.5億元，毛利率則升1.9個百分點至19.6%；衞生巾業務收入31.46億元，按年跌2.24%，毛利率按年增0.9個百分點至62.7%。

財務總監李偉樑指，在當前的市場環境，表現已勝同業。由於當季生產的產品，是使用上季的原材料庫存，故原材料價格調整的影響會有滯後。去年下半年原材料價格顯著回落，今年上半年的成本按年下跌，而且高端產品佔比增加，帶動毛利率按年升2.3個百分點至33.3%。

恒安指出，在各地木漿供應商提高價格的情況下，預計木漿價格在下半年將有所回升。許清流補充，預期下半年木漿價格回升幅度不會太大，相信透過持續提升高端產品佔比及銷售表現，有助抵銷木漿價格上升對毛利率的影響。

至於今年3月完成發行兩批總額50億元的超短期融資券，票面利率2.1厘。他提到，所得資金並非用作套利，而是保持集團的靈活性，準備隨時可能出現的併購機會，惟目前未有併購目標，同時強調集團現金流一直非常充足。

羅兵咸辭任核數師 已改聘 展望未來，集團指，地緣政治局勢日趨緊張、貿易摩擦不斷，加上居高不下的利率環境，預計將持續對投資和消費信心造成壓力，但料內地將積極實施宏觀調控政策，加大提振內需消費及推動經濟發展，將繼續密切關注國內外政經發展及市場趨勢變化，靈活應對及作出審慎的決策。

恒安國際中期業績摘要