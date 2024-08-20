聯儲官員放風減息 道指早段升226點

地區聯儲銀行行長放風減息，美股周一早段做好，道指曾升226點，報40,886點；標指升25點，報5,579點；納指升77點，報17,709點。猴痘疫苗開發商熱炒，其中GeoVax曾再飆58.35%。

於議息會議上有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利表示，近期的數據使她對美國通脹邁向2%的政策目標更有信心，應該是時候考慮減息，但應該循序漸進；又說美國經濟很難稱得上會深度衰退，並不在「緊急狀態」，就業市場是有減弱，「但不是弱」。

沒有投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比認為聯儲局尚未有決定，但如果貨幣政策緊縮太長時間，可能不利聯儲局「充分就業」的政策目標。

AMD斥382億收購ZT 古爾斯曾經是奧巴馬的白宮經濟顧問委員會主席，他點評了兩名總統候選人關於通脹的言論，間接批評賀錦麗把通脹歸咎企業加價；又稱特朗普主張的關稅會推高成本和物價，但不是廣泛的通脹，且上漲只是一時。

企業消息方面，超微半導體（AMD）宣布以49億美元（約382.2億港元）收購ZT Systems，75%用現金，25%用股票。據介紹，ZT是領先的人工智能（AI）及通用雲計算伺服器公司，服務全球最大的數據中心服務商，可為AMD帶來廣泛的AI系統技術，跟AMD的晶片及軟件能力相輔相成，預計交易明年上半年完成，明年底開始在non-GAAP（非公認會計準則）層面提高公司盈利。AMD早段曾升3.44%。

AMD行政總裁蘇姿丰正與表舅父黃仁勳掌舵的英偉達（Nvidia）爭奪AI晶片市場。她表示，ZT目前一年收入高達100億美元，買下它可以加快公司測試和推出新款AI圖像處理器（GPU），「賣更多GPU」，但由於不想和美超微電腦（SuperMicro）競爭，計劃在12至18個月賣掉ZT的伺服器製造業務。

通用汽車傳裁逾千人 英偉達將於本港時間下周四清晨公布業績，無疑是金融市場的大事。高盛為英偉達撐腰，指主要大型雲服務供應商和企業客戶需求強勁，英偉達保持在AI的強勢地位，近期Blackwell系列GPU押後發貨不改英偉達業績交到貨的能力，預計明年每股盈利達4.16美元，比市場中位數高逾一成，維持目標價於135美元。英偉達早段曾升1.34%。

另外，有傳新能源車業務大出血的通用汽車（GM）在全球裁減超過1,000名軟件及服務部門的員工，以精簡運作。