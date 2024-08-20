冠君上半年每基金分派挫12%

該信託的兩大旗艦收租物業分別為中環花園道三號商廈及旺角朗豪坊的物業組合。管理層表示，今年上半年業績繼續受到高息環境所影響，雖然整體旅客人數穩健增長，但港元偏強遏抑消費，促使本地人外遊。

朗豪坊商場租戶銷售增 儘管上半年香港零售銷售下跌6.6%，但管理層謂，朗豪坊商場上半年的表現繼續優於香港整體零售市道，商場租戶的銷售額卻錄得2.3%的升幅，美妝美容類別繼續成為增長動力。截至6月底，商場再度回復悉數租出的狀態，租金收益亦按年升約3.1%至3.78億元。

朗豪坊辦公樓由生活時尚行業租戶所佔面積達69%。由於疫後內地醫療美容旅遊的復甦速度比預期慢，一些美容和醫療租戶縮減了業務規模，故出租率於6月底為87.1%，租金收益則下跌約4.5%至1.66億元。

至於花園道三號，寫字樓出租率為82.3%。由於續租租金於上半年持續下跌，該物業的租金收益減少約9%至5.71億元。管理層留意到有更多來自資產管理公司和家族辦公室的租賃查詢，並於報告期內引入一批新的小型租戶。

隨着成功完成再融資，該房託共有40億元的已承諾備用信貸額度，管理層指，足以應付2024年和2025年所有再融資需求。截至6月底，冠君的資產負債比率為23.1%，較去年低升0.3個百分點。