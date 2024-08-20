恒指連漲兩日 北水淨沽貨61億
港股連升兩日，昨日再升139點或0.8%，收報17,569點，惟50天線（17,594點）得而復失，成交金額縮近7%至944億元。至於「北水」淨流出金額為61.77億元，規模是3月25日後最多，全日沽空比率17%。
內銀股受捧 京東一個月高
極兔首6月轉賺 炒高6%
同業阿里巴巴(09988)股價亦升1.68%，收報81.45元。中金認為，若然阿里於8月底成功完成雙重主要上市轉換，有望趕及9月5日港股通檢討，並於9月9日被納入。
昨日極兔速遞公布了截至6月底止中期業績，期內扭虧為盈賺2,758.9萬美元，去年同期虧損6.4億美元，不派中期息。期內營業額錄48.61億美元，按年升20.62%，其中來自快遞服務收入增33.66%至47.39億美元。極兔速遞股價昨收升6.16%，報7.23元。
此外，個別內需股昨亦見反彈，藍籌李寧(02331)大升7.48%，不過滙豐環球研究將其目標價由17.1元降至15.5元，評級「持有」，指該企下調了全年收入增長指引，料下半年盈利壓力仍大，反映銷售動力疲弱。
優品360(02360)執行董事兼行政總裁許志群上周遭廉署拘捕後，股份昨日復牌，一度急挫13.4%，見1.35元的52周低；收市跌幅收窄至1.28%，報1.54元。
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