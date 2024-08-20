離岸人幣曾突破7.13 滬綜2900關得復失

人民幣匯價昨日與其他非美貨幣一樣顯著轉強。隨着官方將人民幣中間價調高49點子，至7.1415後，離岸及在岸價亦進一步延續升勢，其中離岸價一度升抵7.1278，日內漲353點子，在岸價則高見7.1321。

在人民幣匯價回升之下，內地股市周一個別發展，滬綜指雖然連升3日，惟在2,900點關得而復失，收報2,893點，升14點或0.49%，相關市場連同深成指的成交合計縮減至5,706億元（人民幣‧下同）。此外，由昨日起滬深股通的披露機制步入第二階段調整，即每日「南水」的淨流入及淨流出統計數據成為過去。

開展國債做市支持操作 全國社會保障基金理事會黨組書記丁學東昨發文稱，要持續加大對內地資本市場的投資力度，加大對關係國民經濟命脈和國計民生的戰略性、基礎性領域的長期股權投資力度，加大對科技創新、新質生產力等方面的投資規模。文章提及要持續鞏固壯大戰略儲備基金規模，通過穩健投資營運爭取較好投資收益，繼續發揮好投資收益對基金積累的重要作用，積極應對人口高齡化的財富基礎。

中國人民銀行昨日在公開市場開展521億元的7天期逆回購操作，利率1.7厘，以此推算，公開市場單日淨回籠224億元。

另外，國家財政部昨宣布開展國債做市支持操作，涵蓋2024年記帳式附息和國債，操作金額分別為3.1億元和3億元，期限分別為5年和3年，以提升國債二級市場流動性。財政部同時要求中標參與機構在周三前繳納操作款，並於周五起與同期國債合併上市交易。

中美為穩金融簽署換文 在中美兩國關係繼續乍暖還寒之際，去年成立的中美金融工作組上周於上海舉行了第五次會議，參與部門包括國家金融監督管理總局、中證監、美國聯儲局及美國證交會等代表。雙方在會議期間簽署換文，互換金融穩定聯絡人名單，並在貨幣政策、證券市場、跨境支付、金融科技、反洗錢和反恐怖融資等議題上進行溝通。

離岸人民幣年內表現