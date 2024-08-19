大行觀點：A股估值低 仍存投資機會

短線而言，受近期金融市場反彈後回落的預期、經濟數據疲弱，以及預期特朗普勝出美國大選的交易增強等多重因素影響，內地股票市場可能仍將在底部震盪，但從中線來看，金融市場仍存有結構性機會。

首先，目前A股估值和企業盈利預期處於相對低位，仍有上升空間。其次，近幾年內地經濟結構調整已經看到一些成效，例如高科技業的投資較強且穩定，又或內地企業在全球爭取份額的趨勢亦愈來愈顯著。就出海或長期主題而言，從歷史的角度看，貿易摩擦只改變經濟指標走勢的速度或增長率，但似乎不會改變方向。歸根究柢，還是因為中資企業的營運成本和綜合競爭力較強。最後，資本市場的微觀正面政策在累積，如分紅、退市和停轉融等。

AI相關企業長線看好 至於看好的方向，包括收息股、被低估的績優股、周期反轉類和增長類企業等幾大類資產。首先，收息股依然可以關注。儘管略顯擁擠，但去年企業財務報表顯示，企業派息率普遍上升，所以儘管過去兩年出現明顯的超額收益，但收息股整體股息率並未明顯攤薄。

其次，處於底部且有可能反轉的行業增加，如半導體、新能源、自動化、工程機械、水泥，以及非銀行金融業等，建議密切追蹤這些行業，以捕捉投資機會。

此外，人工智能（AI）創新帶動的新一輪資訊科技投資是值得長期關注的主題，其技術發展日新月異，加上隨着運算能力增強，有可能出現躍遷式發展，相關領域的中資企業值得繼續關注。最後，出海類企業還是值得繼續留意。重點關注電網設備、新能源、客運車輛和電商物流等行業。

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