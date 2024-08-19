股市估市：恒指向上仍須成交配合

港股上周走勢向好，恒生指數不僅重上17,000點關口，亦成功收復20天平均線約17,121點。

多隻重磅中資科技公司公布業績後股價均見向好，縱使其業績皆不約而同顯示，內地的消費力疲弱，但市場未見對此太過負面。

走勢上，指數如可持續企穩20天線，可望拾級上試17,900點水平。投資者亦必須留意大市成交有否增加，港股8月份的日均成交僅850億元左右，上周五成交增至1,014億元，屬不俗信號。

聯想上周公布截至6月底止第一財季業績，收入及純利分別按年增長19.74%及37.86%，至154億美元及2.43億美元，主要受惠計算、基礎設施以及服務的加速增長。當中方案服務創首季收入新高，達19億美元，按年增長10%，其經營溢利3.69億美元，按年增幅亦為10%，已成為集團的主要盈利動力之一。

集團宣布，與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）旗下Alat達成戰略合作框架協議，當中包括向Alat發行總值20億美元的可換股債券及11.5億份認股權證。其中，可換股債為3年期零息債，若悉數轉換，Alat將擁有聯想已擴大股本之9.96%。由於債券屬零息，聯想未來3年已可節省近一億美元的財務成本。

聯想引沙特基金利發展 至於認股權證，發行價為每份1.43元，計及行使價12.31元，認股成本為每股13.74元，較現價高逾四成。集團董事長兼行政總裁楊元慶已認購19.1%的認股權證，足證Alat及管理層，均對公司未來發展有信心。

走勢上，聯想股價在業績後轉弱，似趁好消息出貨，如可守住9.31元的支持，或確認是輪整固初步完成。聯想過去幾個年度派息均相對穩定，目前息率4厘左右，預測市盈率12倍，具中線收集價值。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）