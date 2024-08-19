拍賣消息：油麻地銀主盤每呎7925元推

樓市未見起色，有另類及業主拍賣盤劈價出貨，其中，油麻地住宅銀主單位劈價至僅「一字頭」推拍，呎價不足8,000元。

忠誠拍賣本周三將推拍約21項物業，當中，廟街興發大廈高層B室銀主盤，實用面積約212方呎，開價168萬元，呎價約7,925元。單位今年曾以200萬元推拍，現時累劈32萬元，減幅約16%。

同場推拍土瓜灣定安大廈F座高層8室，屬銀主盤，實用面積約310方呎，以220萬元翻拍，兩個多月累減78萬元或約26.2%。

黃開基拍賣行同日亦推出約13項物業，筲箕灣ISLAND RESIDENCE高層F室業主盤，實用面積約393方呎，連租約開價580萬元，呎價約14,758元。單位個別銀行估價約670萬元，拍賣價低約90萬元或約13.4%。該物業2017年底以約883萬元購入，推拍價低約303萬元或約34.3%。

南津‧迎岸低購入價35%翻拍 下周環亞物業拍賣也有業主盤推拍，香港仔南津‧迎岸低層D室，實用面積約183方呎，累減20萬元，以288萬元連租約翻拍，呎價約15,738元。單位2018年以約444萬元購入，推拍價低約156萬元或約35%。

普縉期內亦承遺產管理人委託，拍賣觀塘協威園B座低層B1室及3個車位，單位實用面積約614方呎，開價共540萬元。該行指，該批物業市值合共約720萬元。現時開拍價共低出約180萬元，差幅約25%。