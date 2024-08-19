商廈上月租賃量升價跌

全球經濟低迷，企業積極重整業務，反而帶動香港7月商廈租賃交投量按月上升約一成，按年亦漲約1.3%，惟受租金議價空間持續擴大影響，令成交金額下調幅度較大，按年更下跌近13%。

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，7月商廈市場錄得約466宗租賃成交，按月及按年分別上升約11.48%及約1.3%，成交金額錄得約3,598萬元，按月及按年分別跌約3.11%及約12.9%。

月內亦錄得較矚目的租務成交，包括中環皇后大道中九號18樓全層單位，面積約13,742方呎，以每月約68萬元租出，呎租僅約49.5元，較6年前呎租高位約98元，大幅下跌約49.5%。

至於甲級商廈空置率，上月港島區整體空置率錄得約12.74%，較6月下降約0.1個百分點，惟對比去年同期約12.22%，仍上升約0.52個百分點，反映港島區甲廈空置情況仍然嚴峻，需時消化。

金鐘甲廈空置率4連跌 不過，在多個核心商業區中，金鐘及中環表現持續改善，7月空置率分別錄得約8.43%及約11.8%，按月分別遞減約0.03百分點及約0.43個百分點，其中，金鐘更連續4個月呈下跌趨勢，按年減約2.12個百分點。