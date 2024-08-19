二手蝕讓：第一城兩房賣362萬 3年貶29%

二手樓價跌勢未止，業主沽貨蝕讓離場。沙田第一城兩房單位繼續損手，園景戶減價至362萬元售出，約3年帳面貶值約29%。

中原伍錦基表示，上述單位為51座中層D室，實用面積約304方呎，6月叫價450萬元，已屬「蝕本價」，減價85萬元售出，減幅近19%，呎價約11,908元，原業主2021年以510萬元購入，帳面蝕148萬元。他指，屋苑周末兩日連錄約5宗買賣。

東涌屋苑錄損手個案。市場消息透露，東環5A座一個中高層單位，實用面積約601方呎，市傳以642.8萬元成交，呎價約10,696元。據了解，原業主為外籍人士，於2020年購入單位，持貨約4年帳蝕逾137萬元。

美景花園跌至居屋價 部分私樓更已跌至居屋價。利嘉閣彭錦添指，青衣美景花園12座高層G室，實用面積約445方呎，7月叫價470萬元，剛以385萬元獲承接，呎價僅約8,652元，屬近期居屋成交呎價。資料顯示，同類型單位2019年最高曾售585萬元，樓價高位回落「兩球」。

重磅業主連環沽貨。消息指出，何文田ONE HOMANTIN的3座單位，實用面積約513方呎，市傳剛以約798萬元售出，呎價約15,556元。原業主於2016年一口氣以逾4,200萬元購入該盤4伙，現已全數沽出，帳面跌價逾1,000萬元。

樓價回落，交投稍為回穩。中原表示，10大屋苑周末錄約12宗買賣，按周沒有變化，連續3周維持雙位數，但仍有6個屋苑零成交。市區屋苑表現突出，荔枝角美孚新邨錄約4宗。該行趙鴻運稱，鰂魚涌太古城同期錄約3宗，包括衛星閣中低層D室兩房戶，累減138萬元，成交價700萬元，呎價約13,944元。