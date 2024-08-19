新盤交投月插45%
月內僅296宗 近半年最少
樓市吹淡風，新盤銷售明顯放緩。8月至昨日仍未有全新盤發售，一手交投量驟降，僅錄約296宗成交，與上月同期約535宗相比，按月急挫約45%，為今年2月後近6個月同期最少。
NOVO LAND 3B沽38戶最多
市場觀望情緒持續，發展商靜待減息期望樓市交投氣氛回暖，全新盤尚待出籠，交投依賴貨尾支撐。新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，於本月暫售約38個單位，套現逾1.9億元，已屬銷量最多的項目。該期數於今年6月底開售至今共售約290伙，而整個系列累售約3,088伙。
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，近日首度推售第2B座的單位，於8月合計售出26伙，周末期間以825.9萬元售出2B座28樓A室，實用面積537方呎，兩房連書房間隔，呎價約15,380元。
同系將軍澳MONTEREY重新售出連平台三房特色戶，為第3座2樓D室，實用面積717方呎，成交價1,538萬元，較3年前舊價低約17%。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤市場較靜，以貨尾盤銷售為主，預計本月全月只錄約500宗成交，屬撤辣後新低，購買力回流二手市場，相信美國落實減息後，入市氣氛會立即轉趨活躍。
FINNIE加推 502萬入場
宏安地產(01243)旗下鰂魚涌FINNIE，有望成為月內首個開售的全新盤。該公司執行董事程德韻表示，項目兩日內接獲逾300張入票，按已推出兩張價單共60伙計，暫錄超額認購逾4倍。該盤日前加推的價單2號，涉及30伙，折實平均呎價約21,034元。
新價單涵蓋14伙一房戶及16伙兩房戶，折實價介乎502.6萬至854.3萬元，呎價約18,615至23,470元，是次涉及不少中高層兩房單位，屬原價加推。該盤另設特色戶，不排除短期內以招標形式發售。
弦岸個別單位劈價三成
此外，莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸出招搶客，新近修訂價單，再上調其中14個單位的折扣率，個別一房單位較逾一年前賣平235萬元，減幅近三成。同時增設「特選90天備用按揭付款計劃」，由發展商指定財務機構提供首3年「供息不供本」的貸款。
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