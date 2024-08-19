會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，近日首度推售第2B座的單位，於8月合計售出26伙，周末期間以825.9萬元售出2B座28樓A室，實用面積537方呎，兩房連書房間隔，呎價約15,380元。

新價單涵蓋14伙一房戶及16伙兩房戶，折實價介乎502.6萬至854.3萬元，呎價約18,615至23,470元，是次涉及不少中高層兩房單位，屬原價加推。該盤另設特色戶，不排除短期內以招標形式發售。