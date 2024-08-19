簡訊一覽
●優品360(02630)公布，行政總裁許志群或涉嫌觸犯防止賄賂條例，於上周四遭廉政公署拘捕，目前尚未被落案起訴。董事會認為事件與公司無關，許氏被捕並未對公司產生重大不利影響，業務及運作仍然正常。股份今日復牌。
●中石化煉化工程(02386)今年上半年盈利13.18億元（人民幣‧下同），按年微升0.12%，每股基本盈利0.3元，中期息每股0.15元。期內收入按年增加14.99%至285.53億元，新簽合同按年增32.69%至500.66億元，6月底未完成合同按半年升15.78%至1,577.75億元。
●浙商銀行(02016)公布，張榮森因個人原因，近日已辭任執行董事及行長職務，在董事會聘任的新行長任職資格獲國家金融監督管理總局核准之前，董事長陸建強代為履行行長職責，公司目前各項經營活動正常，事件不會對公司日常經營管理工作產生重大影響。
●鴻海董事長劉揚偉表示，已在印度開展資通訊業務，並期待在印度發展「3+3未來產業」，一直與當地產業部長討論，如何在電池儲能系統（BESS）方面進行合作。
●日本交易所集團（JPX）數據顯示，今年上半年有60隻新股上市，創2015年以來同期新高。
●為規範新股發行，內地司法部、財政部及中國證監會起草《國務院關於規範中介機構為公司公開發行股票提供服務的規定（徵求意見稿）》，包括地方政府不得為公司上市提供獎勵、中介機構收費不得與新股發行結果掛鈎等。
●市場再錄高價租賃成交。利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳海茵莊園2座高層C3室，實用面積約217方呎，望山景，每月以1.43萬元租出，創項目開放式戶月租新高，呎租約65.9元。原業主今年5月一手購入，租金回報率約4.4厘。
●居屋都要蝕賣吸客。萬方地產葉搏麟表示，沙田康林苑B座高層8室兩房戶，實用面積約401方呎，有裝修，已補價自由市場叫價408萬元，放盤約一個月，減價30萬元，上車客以378萬元購入，呎價約9,426元，原業主持貨約6年，帳面蝕122萬元，貶值約24.4%。
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