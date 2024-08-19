簡訊一覽

●鴻海董事長劉揚偉表示，已在印度開展資通訊業務，並期待在印度發展「3+3未來產業」，一直與當地產業部長討論，如何在電池儲能系統（BESS）方面進行合作。

●日本交易所集團（JPX）數據顯示，今年上半年有60隻新股上市，創2015年以來同期新高。

●為規範新股發行，內地司法部、財政部及中國證監會起草《國務院關於規範中介機構為公司公開發行股票提供服務的規定（徵求意見稿）》，包括地方政府不得為公司上市提供獎勵、中介機構收費不得與新股發行結果掛鈎等。

●市場再錄高價租賃成交。利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳海茵莊園2座高層C3室，實用面積約217方呎，望山景，每月以1.43萬元租出，創項目開放式戶月租新高，呎租約65.9元。原業主今年5月一手購入，租金回報率約4.4厘。

●居屋都要蝕賣吸客。萬方地產葉搏麟表示，沙田康林苑B座高層8室兩房戶，實用面積約401方呎，有裝修，已補價自由市場叫價408萬元，放盤約一個月，減價30萬元，上車客以378萬元購入，呎價約9,426元，原業主持貨約6年，帳面蝕122萬元，貶值約24.4%。