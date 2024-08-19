軍工巨頭擁抱數碼科技

中國晶片工業屢遭美國封殺，其根本原因是美國憂慮中國掌握尖端晶片後發展出改變軍事平衡的人工智能（AI）技術。事實上，一眾軍工巨頭早前於業績發布會上不忘拿AI和數碼化技術為自己的投資價值「鍍金」，萊茵金屬行政總裁帕佩格直言「大家低估了萊金……未來幾個月會讓大家好好地看。」

RTX︰大數據串連工廠 諾斯諾普格魯曼行政總裁沃登表示，數碼化可以提升軍工項目的表現，以B-21「突襲者」戰略轟炸機為例，諾格以數碼化模型推演其將來的表現，那麼製成品就可以超越它，降低項目的風險，並且改善毛利率。

RTX行政總裁卡利奧（Christopher T. Calio）則表示，現時公司已經有約200項AI的應用，又準備今年增添30多個，可以用於改良和開發產品性能，同時自家開發了一個智能生產系統，連接26間工廠，憑實時數據提高生產效率和質素，預計今年可以擴展至40間。

花旗分析員在洛歇馬丁業績說明會上問「公司從俄烏戰爭吸取了甚麼經驗，以此規劃未來的投資」。曾任美國空軍機師的行政總裁泰克萊特提到，「正如你高中摔跤老師教你，所有動作都能拆招……快速應變是王道」，以面世差不多30年的愛國者3型（PAC-3）導彈為例，「據我所知，俄羅斯的超音速導彈未曾擊中任何目標，因為PAC-3經過改良，應付到俄國的威脅」，所以關鍵是用數碼技術令舊有產品與時並進，強調目前的產品組合並未過時，仍是主力。

氮化鎵顛覆偵測技術 卡利奧豪言現時「需求史上最勁」，RTX正全力開拓先進導彈推進系統、新一代感應器、聯合作戰系統和超音速導彈等等，單是今年就會與合作夥伴斥資75億美元進行研發。他又提到，上季首度交付搭載了自家「第三代半導體」氮化鎵（GaN）的P2雷達，「這是改變遊戲玩法的技術，擴了監控範圍、在太空和防禦超音速導彈上支援到更多任務。」