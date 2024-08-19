夥美意同業食大茶飯 潛在商機3309億

萊茵金屬次季業績簡報會之看點除了令俄羅斯芒刺在背的「烏製軍火」大計，還有與其他北約成員國軍工企業的合作，潛在商機直逼385億歐元（約3,309億港元）。

首先是與美國軍工「一哥」洛歇馬丁的合作會邁進「新階段」，10年的商機達180億至185億歐元。兩企的合作緣於萊金是洛歇馬丁F-35戰機唯一的外資機身製造商，這部分的未來商機就高達50億歐元。洛歇馬丁行政總裁泰克萊特早前表示，以色列已宣布買第3批F-35A，把機隊擴充一半，而希臘與美國政府之間就採購F-35戰機的磋商亦進入最後階段，羅馬尼亞則是潛在買家。

萊金又估計，跟洛歇馬丁合作發展SHORAD（短程防空）是40億歐元的大生意，GMARS（全球機動砲兵火箭系統）更高達70億歐元。GMARS與「海馬斯」（HIMARS，高機動多管火箭系統）之間的區別在於裝甲車搭載的遠程火箭彈多一倍。

萊昂納多手頭訂單破頂 該公司又準備與意大利同業萊昂納多（Leonardo）成立合資企業，預計最遲明年初敲定首份合約，預計單是坦克等軍車與相關服務的潛在商機就超過200億歐元，日後可能擴展至彈藥和出口，「意大利陸軍想要跑得很快的車，那麼我們就引入意大利的技術」。萊昂納多今年股價累漲逾40%，同樣遠勝大市，6月底在手訂單創下433.46億歐元的新高，上半年新增訂單按年增長18.78%至103.24億歐元。