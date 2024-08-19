德軍工商：生意激增前所未見

萊金訂單年飆六成 彈藥3年產能搶爆 舵手︰唔憂做 上月驚傳俄羅斯密謀暗殺德國藍籌軍工企業萊茵金屬（Rheinmetall）的行政總裁帕佩格（Armin Papperger）。克里姆林宮批評指控子虛烏有，但萊金自俄烏戰爭後業績明顯增長，股價今年累漲近96%，遠遠跑贏德國DAX 40指數乃不爭事實。帕佩格稱，「未曾見過增長如此強勁」，預期營業額未來幾年每年增速都會高達20億歐元（約172億港元）左右，豪言就算「這場瘋狂的戰爭明天結束」，10年內都不愁生意，原因之一是烏克蘭需補充軍備。

萊金6月中與德軍簽訂有史以來最大單一訂單，為其供應目前估計貨值達到85億歐元的155毫米口徑火箭彈，預期首批明年初交付，一部分會供應給烏克蘭，「凸顯全球最大火藥供應商的地位」，如是者，萊金6月底在手訂單按年激增185.9億歐元或61.86%，至486.4億歐元（約4,180億港元）。

推動烏克蘭廠製炮彈 之所以有人相信俄國對帕佩格動殺機，原因應該是萊金推動在烏克蘭設廠製造炮彈。帕佩格日前在分析員會議上說，烏克蘭廠房的產能最終會拍得住集團在德國北部下呂斯（Unterluess）的基地。不得不提的是，萊金2月宣布在下呂斯興建新廠房，預計日後每年能生產20萬個火箭彈殼和1,900噸的旋風炸藥（RDX），也可能造火箭引擎和彈頭，難怪動工儀式邀請到德國總理和丹麥首相賞臉。

事實上，萊金上半年收入按年增長33.34%至38.15億歐元，其中18.59個百分點正是由「武器與彈藥」部門所貢獻，而去年全年收入增長則大多來自坦克、裝甲車等組成的「汽車系統」。

對於摩根大通分析員的慰問，帕佩格稱「我很好……我們為自由和民主而戰，沒人能阻我……2024至2026年彈藥的訂單沒有人能改，產能已經被訂滿……擴產進度很好」，又謂就算俄烏停火，這項業務到2029年都相當穩定。

大行繼續唱好軍工股 帕佩格對萊金生意高枕無憂的另一個原因是德國終於把軍費支出加至國內生產總值（GDP）2%的北約要求，之後德軍需要添購軍備和維修保養，預計今年開始每年340億歐元左右，2028年再增加，「我們總得為烏克蘭補足軍備，烏克蘭要歐盟和美國的協助，德國也願意幫手，所以未來最少10年，也許15年，德軍開支都要符合北約要求。」

萊茵金屬「炮彈換銀彈」後，上周宣布斥9.5億美元收購美國軍車供應商Loc Performance，增強在美國的生產能力，捕捉美國陸軍600億美元以上的潛在商機。帕佩格直言，美國未來都會是萊金的重要核心市場。

跟萊金同為F-35戰機機身生產商的美國軍工巨頭諾斯諾普格魯曼（Northrop Grumman），其行政總裁沃登（Kathy Warden）表示，公司已斥資擴充產能，務求為美國及其盟國供應抵抗外國侵略和所謂「捍衞自由」所需的火箭引擎和導彈防禦系統等，跟美國同業RTX擲錢使「郊狼」（Coyote）無人機攔截機產能今年內增加一倍遙相呼應。

她又說，諾格深度參與很多應對當前全球威脅的軍工項目，預計未來幾十年都會保持下去，就算美國軍費增長減慢也問題不大，又謂海外銷售增長比美國更快。

兩人的言論充分反映地緣政治緊張有增無減。萊金獲摩通、高盛及滙豐給予介乎660至680歐元的目標價，比上周五收市高最多20.95%。諾格及軍工「一哥」洛歇馬丁（Lockheed Martin）上調今年全年業績指引後，預期諾格有力再上的包括摩根士丹利、瑞銀及德銀，目標價介乎575至605美元；對洛歇馬丁較樂觀的券商有大摩、美銀及德銀，目標價介乎599至635美元。民用業務較多的RTX亦獲美銀和摩通分別上調目標價至140美元及130美元。

供應鏈挑戰已成過去 洛歇馬丁行政總裁泰克萊特（James D. Taiclet）表示，零部件短缺問題持續改善；同時預計2028年為止每年能交付156架F-35戰機，其中今年下半年交付75至100架，而TR-3型號的供應商也拍心口可以交貨。沃登也說，通脹和供應鏈等影響履約的挑戰大致已成過去，假如經濟穩定而團隊發揮出色，預期軍工項目的毛利會逐年上升。

洛歇馬丁上周與美國同業通用動力簽約，攜手生產火箭引擎，滿足東歐和中東戰場所推升的需求，算是穩定供應鏈工作之延續。事緣洛歇馬丁急於明年把導引多管火箭系統（GMLRS）的年產能提高40%至1.4萬個，遂找來通用動力幫忙。

帕佩格表示，萊茵金屬10年內都不愁生意。 軍工股上半年業績比併 裝甲車鍊贏私家車 軍火製造毛利不算高