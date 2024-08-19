小米汽車研進軍歐洲時機
小米集團(01810)總裁盧偉冰與董事長雷軍和副總裁王曉雁開直播時透露，他們近期訪歐參觀了寶馬、法拉利、林寶堅尼等車廠，以及為其智能手機供應鏡頭的徠卡（Leica），探索合作的可能，正研究何時把小米汽車引入歐洲。
盧提到，小米手機已在歐洲打響名堂，所以正在考慮如何讓歐洲消費者「體驗到小米汽車的外觀和性能」，期待透過小米汽車的智能化給歐洲使用者帶來更好的體驗。小米SU7曾在法國巴黎亮相，雷軍亦曾透露，小米汽車計劃2030年前殺入歐洲，並強調公司的目標是成為全球前5名的汽車品牌。
比亞迪末季巴基斯坦推3款車
比亞迪股份(01211)則宣布今年第四季開始在巴基斯坦發售一款房車和兩款SUV（運動型多功能車），於伊斯蘭堡、拉合爾和卡拉奇開旗艦店，更準備興建當地首家新能源汽車廠，預計2026年投產。巴基斯坦最大電力公司Hubco旗下Mega Motors為經銷商，並會在大城市和高速公路等設置快速充電站。
中國宏橋(01378)主席張波表示，海外市場在包裝、建築和消費品等傳統領域需求保持疲弱，對鋁等大宗商品的出口形成明顯壓制，但中國的鋁消費市場「穩中有增」，新能源汽車和太陽能等行業快速發展帶來了新的增長點，一定程度上彌補了傳統行業鋁產品需求的減少。
內地有色金屬產業諮詢研究機構安泰科指，中國上半年原鋁消費量按年升8.2%，增速跑贏全球的5.3%，佔全球總需求61.5%。
宏橋上半年按年多賺2.72倍至91.54億元（人民幣‧下同），主要是鋁合金及氧化鋁銷量和售價俱升、煤炭等原料成本減少，使毛利率按年急升15.22個百分點至24.18%。期內，收入按年升11.95%至735.92億元，內地生意按年升11.32%至695.31億元。
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