小米汽車研進軍歐洲時機

盧提到，小米手機已在歐洲打響名堂，所以正在考慮如何讓歐洲消費者「體驗到小米汽車的外觀和性能」，期待透過小米汽車的智能化給歐洲使用者帶來更好的體驗。小米SU7曾在法國巴黎亮相，雷軍亦曾透露，小米汽車計劃2030年前殺入歐洲，並強調公司的目標是成為全球前5名的汽車品牌。