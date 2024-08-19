第四範式AI服務企業客添競爭力
OpenAI的人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT橫空出世，令不少企業加入對AI的投資。去年9月在港上市的內地AI企業第四範式(06682)創始人兼行政總裁戴文淵坦言，市場上產品大多屬於大型語言模型（LLM），出現很多同質化的競爭，但實質解決客戶問題的方案卻很少，而公司主要為企業客戶提供AI解決方案，所以認為即使多了公司投入AI研發，其競爭壓力不增反降。
有信心逐步減少虧損
第四範式上半年經調整淨虧損按年收窄3.99%至1.68億元（人民幣‧下同），代理財務總監兼董事會秘書郭清表示，作為科企需要高研發投入以維持競爭力，同時收入亦有穩定增長，今年上半年擁有標桿客戶86個，按年增長約20%；相信按目前策略能逐步減少虧損，但坦言無法給予外界明確取得收支平衡的時間表，預期下半年的研發費用與過去相若。
隨着市面上應用愈來愈多，市場擔心AI軟件會否陷入價格戰。戴文淵稱，由於目前大多數AI均使用市面上的公開數據，不具有差異化才會產生惡性競爭，但仍有一大部分用於企業內部的AI，均使用非公開數據進行演算，例如銀行以客戶數據分析其信用風險報告、社交平台分析用戶的使用習慣等，因此產品存有獨特性及競爭力。
美限晶片出口影響微
內地經濟復甦疲弱，戴指，未見有客戶因此而削減在AI相關的投入，隨着企業進入數碼化，科技能有助降低企業的日常成本，因此經濟不太景氣的時候，反而有利科企發展。
美國對中國實施晶片技術出口限制，尤其是英偉達（Nvidia）的旗艦AI晶片，戴透露對公司的影響不大，英偉達有推出「中國特供版」晶片，亦有國產晶片作為替代，同時高階晶片每次的運算成本高昴，會在客戶的可接受程度中取得平衡。
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