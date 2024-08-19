亞信科技目標全年盈利錄增長

投資關係部總監王家俊補充，公司已透過嚴格控制成本開支作應對，包括調整人手架構，將部分低端工作外判等，同時把握「人工智能+」、「大模型+」等技術升級機會，因較高的產業價值業務所面對的減價壓力相對較小。

電訊商壓價最多一成半 亞信上半年盈轉虧，蝕5,949萬元（人民幣‧下同），收入按年減少8.76%至29.94億元，其中傳統業務收入按年跌18.09%。他解釋，部分上半年訂單要延至下半年簽訂，故上半年收入及盈利雙降，但強調訂單需求無變，近月也有完成訂單簽署，傳統業務收入全年跌幅可收窄至單位數。

高氏指，即使是同一家電訊商，不同省市分公司要求的壓價幅度不一，表現較差的省市壓價幅度較大，最多10至15%。

公司上半年毛利率24.65%，按年跌10.2個百分點。高級副總裁兼首席財務官黃纓解釋，訂單的延遲致其收入與成本增速不同步，但只屬季節性影響，料全年毛利率跌幅會收窄。

至於近年積極拓展的數智營運、垂直行業數碼化、網絡支撐系統（OSS）「三新業務」收入按年升9.95%。王家俊提到，垂直行業數碼化業務收入按年升34.62%，主要受惠交通業務穩步推進，具多應用場景，單計交通行業的收入按年大增近3倍。日後將加快數智營運業務推廣和複製，擴大收入規模，以期「三新業務」全年保持穩定增長。

冀國際銷售5年達7.8億 另外，國際業務方面，高念書指出，今年是公司第一年開拓國際市場，旨在「跑通流程」，為產品申請海外認證、建立銷售渠道等，已瞄準中東、東南亞市場，並以標準化產品為主，例如銷售邊緣智能、5G專網等，因投入的成本、人力資源較訂製產品為少，冀5年內年銷售達到一億美元（約7.8億港元）。