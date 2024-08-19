華潤建材上半年少賺七成 派息削半

水泥價量齊降 營業額縮13% 儘管內地已出台多項樓市調整措施，惟上半年全國房地產開發投資按年少10.1%至5.3萬億元，房屋新開工面積僅3.8億方米，按年跌23.7%，竣工面積亦下降21.7%至1.9億方米。需求下跌令水泥產品及混凝土售價下降，毛利率按年減少1.8個百分點至15%。

即使該公司期內的熟料及混凝土銷量按年錄雙位數增長，骨料銷量更升逾1.07倍，但水泥價格及銷量齊降，每噸水泥價格按年平24%至240元，銷量按年跌2.9%，而熟料及混凝土售價亦分別減少28.7%及11.9%，導致收入按年下滑13.88%至103.11億元。

事實上，內地基礎設施支出減少也在「拖後腿」。諮詢公司上海鋼之家電商創始人吳文章認為，內地的鋼鐵需要已達頂峰，未來鋼鐵需求會穩定下降，除非內地大力推動鋼鐵企業併購重組，否則鋼鐵業在未來兩、3年難以走出下行周期。

鋼產能過剩 虧損企業急增 需求疲軟及產能過剩，已導致虧損公司迅速增加。根據外媒報道，6月有超過2,300家公司出現虧損，較去年底增加三分之一。德國鋼鐵協會常務董事Martin Theuringer表示，中國的情況可見產能過剩正危及行業的盈利能力和可持續性，並已由市場憂慮逐步成為現實。