地價漸復常 房企利潤率兩年後有望回穩
近年內地房地產市道轉弱，即使是重量級房企亦難以獨善其身。星展銀行研究部董事林子軒表示，內地一個地產項目的平均交付期約兩年半，目前房企確認收入的仍是2020至2021年出售的項目，當時地價仍處於高水平，入帳時的利潤率受到影響；同時，內地樓價仍在下滑，存貨減值仍然存在，所以短期來說，今年行業仍處於下行趨勢。
萬科短期流動性壓力持續
內房近年銷售下跌，房企收入壓力持續，料未來兩、3年整體盈利呈下跌趨勢。不過，土地價格伴隨房地產市道下行，開始回復到正常水平，有望改善內房的利潤率，估計等到2025至2026年房企有望真正回穩。
其中一間面臨流動性壓力的萬科企業(02202)上月發盈警，林指，目前財務報表反映的基本上是兩、3年前的銷售數據，但現時該企面臨較大的銷售問題，相對來說短期流動性仍有壓力。銀行對他們的再融資審批較為審慎，其銷售亦未見明顯回復，仍需觀察其再融資及銷售情況。
據該行的內房現金流測算，萬科處於相對邊緣的狀態；相反，龍湖集團(00960)的現金流比較安全，其銷售暫時高過測算的債務及開支水平，情況亦有反映在兩企的股價和債價。內房未來走向則視乎整體經濟及銷售情況。
華夏幸福累計重組債務1900億
至於已出事的民營內房企業，他相信當局對他們的基本條件為滿足保交樓，並不會有太大的支持，任由他們逐漸競爭淡出市場。
另外，中國平安(02318)持股、上海交易所上市的內房華夏幸福公告債務重整進度等事項。截至今年7月31日，華夏幸福《債務重組計劃》中2,192億元（人民幣‧下同）金融債務，透過簽約等方式實現債務重組的金額累計約為1,900.29億元，包括371.3億元境內債券重組、境外間接全資子公司發行的49.6億美元債券重組，相應減免利息、豁免罰息金額共199.67億元。
截至目前，公司已啟動4批現金兌付安排，預計4批現金兌付金額總計約55.44億元。
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