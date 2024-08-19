地價漸復常 房企利潤率兩年後有望回穩

近年內地房地產市道轉弱，即使是重量級房企亦難以獨善其身。星展銀行研究部董事林子軒表示，內地一個地產項目的平均交付期約兩年半，目前房企確認收入的仍是2020至2021年出售的項目，當時地價仍處於高水平，入帳時的利潤率受到影響；同時，內地樓價仍在下滑，存貨減值仍然存在，所以短期來說，今年行業仍處於下行趨勢。