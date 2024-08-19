「特朗普交易」尾聲 花旗籲獲利離場

特朗普

圍繞美國總統大選的不確定因素繼續成為金融市場博弈的關鍵。曾建議押注美國長短債息差擴闊的花旗策略師Dirk Willer，最新呼籲結束對特朗普勝選情景的押注，這類「特朗普交易」的倉位是時候獲利了結，因市場已完全消化孳息率曲線變化的預期。

自6月底特朗普與拜登的選舉辯論結束後，市場便開始流行「特朗普交易」。由於特朗普主張聯儲局應該盡快減息，市場預期短期國債孳息率將下滑（短期國債價格上升）；同時基於特朗普對於寬鬆財政政策、增加關稅的主張，長遠有機會加劇財赤，並且推升通脹，市場遂覺得長期孳息率會維持在相對高位（長期國債價格受壓），而體現在孳息率曲線上，則是長短債息差擴闊，債息曲線變得傾斜。

Willer是最早建議押注息差擴闊的分析員之一，但事隔逾一個月經過多輪的市場調整，他認為這類交易應該是時候獲利離場。即使長期來看，債息曲線傾斜的預測仍然正確，但考慮到潛在的風險與回報，現在結束押注是好的選擇。

除了債市外，另一種「特朗普交易」便是對加密貨幣的押注。此前特朗普在民調中佔上風的時候，各類加密貨幣一度飆升，惟其後拜登退選並由賀錦麗頂上，加密貨幣隨之大幅回落。根據近日特朗普作為總統候選人披露的財務資料，原來他持有估值介乎100萬至500萬美元（約780萬至3,900萬港元）的加密貨幣。

CNN母企評級展望遭削 另外，經常被特朗普批評的美國有線電視新聞網絡（CNN），其母企華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery，WBD）近日遭評級機構標普下調展望至「負面」，理由是公司債務水平勢居高不下，傳統電視業務的倒退窒礙減債，失去美國職業籃球聯賽（NBA）播映權恐雪上加霜。WBD早前為傳統電視業務減值折合逾700億元，目前信貸評級只有「BBB-」，若評級再下調，則會跌入「垃圾級」的非投資級。