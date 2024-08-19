賀錦麗政策恐致美財赤增13萬億

賀錦麗

美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗提出的經濟政策，恐致美國財政問題加劇惡化。一直關注美國聯邦政府財務健康的智庫組織─負責任聯邦預算委員會（CRFB）估計，賀錦麗提出的「降低美國家庭成本計劃」會令赤字在未來10年內增加1.7萬億美元（約13.26萬億港元），如果將臨時住房政策永久化，數字甚至會達到兩萬億美元。

根據競選團隊公布的資料，賀錦麗提出的政策包括針對中產階級減稅，降低食品雜貨成本並打擊哄抬物價現象，降低住房和醫療成本。具體措施如擴大兒童稅收減免、擴大個人所得稅減免、延長平價醫療法案補助、降低處方藥成本，並建立首次置業稅收減免、透過稅收激勵措施進一步支持津貼房屋的建設等。

禁止加價 商界抨擊 CRFB研究估計，新的減稅措施和額外支出將在2026至2035財年花費約1.95萬億美元，若房屋政策永久化，將花費2.25萬億美元；惟處方藥減價可望降低2,500億美元，抵銷部分支出。

賀錦麗表示，額外預算的成本將會「透過提高企業稅和富人稅」來抵銷。雖然如此，連同打擊哄抬物價等措施在內，她提出的政策似乎遭到商界強烈抨擊，甚至有人質疑這些所謂的禁止加價措施違反經濟學邏輯，只是想把通脹的責任推卸給企業。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）直言，通脹是由於政府花費超支，並且靠印更多的錢來填補赤字，要解決通脹就要減少政府的浪費。另有分析指，雜貨商店巨頭Kroger上年利潤率連2%都沒有，禁止加價根本是亂來。

曼哈頓研究所高級研究員Brian Riedl亦批評，這種政策將意味美國回歸到1970年代時「懶惰而失敗的經濟政策」，當時的價格管控最終變成一場經濟災難。這亦反映出賀錦麗在經濟問題上為了迎合選民，尋求簡單的答案。