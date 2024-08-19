本周全球央行年會聚焦美日幣策啟示

鮑威爾將於Jackson Hole全球央行年會上發表講話。

本周金融市場最為關注的重點，就是不久之前擾動了全球金融市場的美國與日本央行行長在本周五的講話。聯儲局網頁資料顯示，主席鮑威爾將於香港時間周五晚上10時，於Jackson Hole全球央行年會上發表講話，過去他本人乃至多位前任主席，都經常借此場合發布重大的貨幣政策消息。與此同時，日本央行行長植田和男亦於周五當日於國會發表講話，主題同樣與貨幣政策相關。

高盛降美衰退機率預測 此前由美國就業數據引發的衰退預期與貨幣政策路徑變化，一度引發美國大跌與國債價格急漲。雖然鮑威爾一直都對貨幣政策前瞻保持模稜兩可的說法，但在市場已一致預期9月減息的背景下，相信他會透過今次機會發出更強烈的減息信號。話雖如此，外界更希望知道，9月減息的幅度是0.25厘還是0.5厘，以及接下來會否更激進地減息。

儘管所有人都知道經濟表現是左右減息進程的最關鍵因素，但由於不確定性太高，市場對經濟前景的觀點幾乎每天都在變。不久之前才把美國未來一年經濟衰退機率上調至25%的投資銀行高盛，在上周首申領失業救濟數據回落後，又把衰退的預測機率降至20%。該行又表示，只要下月初公布的8月新增非農業職位「看起來不錯」，會進一步下調衰退預測；目前其估計9月減息0.25厘的機會較大。

日本上月CPI受關注 富國銀行研究了美國各州的就業數據，指雖然7月有26個州出現失業率上升的趨勢，但仍低於歷史上經濟衰退出現的平均門檻34個州，而且部分州的失業率上升是基於勞動力增加而工作職位流失，故就業情況「並非全國都在惡化」。

另一邊廂，此前因為加息而引發「日圓拆倉潮」導致環球股市大跌的日本央行，其政策立場備受關注。除了植田和男本周五將出席國會特別會議，接受議員提問加息相關的問題。同樣值得留意的是，當日出爐的經濟數據包括了日本7月消費物價指數（CPI）。

本周環球財金焦點