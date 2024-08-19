中小企融資傳遇困 金管將設小組跟進

工商舖價格下滑，中小企抵押物業的價值相應下跌，據報有銀行要求增加抵押品或支付現金，猶如被「Call Loan」（提前還款）。香港金融管理局副總裁阮國恒表示，局方早前推出專用電郵及查詢熱線，鼓勵需要尋求協助的中小企與其聯絡，短期內亦會成立專責小組跟進求助個案。

要求銀行提供適切支援 他表示，銀行一大功能是促進資金融通，為各行各業及市民大眾提供服務，金管局亦一直要求銀行在審慎風險管理的原則之下，盡力支持實體經濟和中小企的發展及升級轉型，今年3月聯同「銀行業中小貸款協調機制」推出9項措施支持中小企，當中銀行承諾即使抵押物業價格下跌，按揭貸款的借款人若能繼續如期還款，並不會要求他們提早還款。

阮國恒表示，金管局期望銀行前線員工貫徹公平待客原則，為有困難的客戶提供適切支援。局方會繼續與業界保持緊密聯繫，如收到任何轉介個案，會積極跟進。

局方也要求銀行與經營困難的企業客戶充分溝通，並提供適切協助。然而，個別個案如出現償付困難，而經過重組債務或銀行協助一段時間後，情況仍沒有改善，銀行按照審慎風險管理原則採取行動，將有效保障存戶利益和銀行體系穩定。銀行需妥善管理風險，確保存戶利益得到充分保障，其穩健經營對整體經濟及社會發展至關重要。

另外，阮又說，銀行新批按揭貸款會受物業成交量影響。今年3月、4月和5月新批出的住宅按揭貸款額分別按月上升6.2%、52.4%和8.8%，但隨着成交量減少，6月按月減少22.5%。但整體而言，上半年未償還按揭貸款金額仍輕微上升。