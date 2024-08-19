大市日均成交增 港交所上季料多賺14％

今年港股交投持續改善，美資券商摩根士丹利指，受惠第二季日均成交大幅改善，達1,220億元，按年及按季分別增長18%及22%，5月份更升至1,400億元水平，惟強勁勢頭無以為繼，7月已回落至980億元水平。

下半年或有3隻大型新股 該行預測，港交所上季收入及盈利分別按年升12%及14%。不過，成交復甦未能在下半年初期持續，加上息口年內有機會下調，將影響港交所投資收入，認為第二季增長勢頭難以延續，維持其「減持」評級，目標價223元。

另一家美資券商美銀預期，港股第二季總成交及日均成交分別按年增長20%及18%，而且旗下倫敦金屬交易所（LME）維持正面盈利貢獻，以及利息或投資收入按季上升，推動港交所上季業績表現。

港交所最新目標價及評級