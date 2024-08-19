大市日均成交增 港交所上季料多賺14％
本周三香港交易所(00388)將放榜，市場分析，第二季港股日均成交額升18%，主要受港股通成交增長帶動，惟新股市場仍未見起色，首次公開招股（IPO）集資額跌逾20%；次季盈利升幅仍較去年同季為慢，約為一成。
今年港股交投持續改善，美資券商摩根士丹利指，受惠第二季日均成交大幅改善，達1,220億元，按年及按季分別增長18%及22%，5月份更升至1,400億元水平，惟強勁勢頭無以為繼，7月已回落至980億元水平。
下半年或有3隻大型新股
該行預測，港交所上季收入及盈利分別按年升12%及14%。不過，成交復甦未能在下半年初期持續，加上息口年內有機會下調，將影響港交所投資收入，認為第二季增長勢頭難以延續，維持其「減持」評級，目標價223元。
另一家美資券商美銀預期，港股第二季總成交及日均成交分別按年增長20%及18%，而且旗下倫敦金屬交易所（LME）維持正面盈利貢獻，以及利息或投資收入按季上升，推動港交所上季業績表現。
美銀認為，港交所現時估值吸引，而阿里巴巴(09988)有望雙重上市後獲納入港股通，將帶來被動及主動資金流入，料下半年有兩至3隻大型新股。另外，內地的惠港支持政策、互聯互通擴容等，也成為港交所下半年股價的利好因素，維持「買入」評級，目標價310元。
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