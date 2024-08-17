港樓市山雨欲來 銀行業主齊發愁

今年2月，港府宣布遲來的樓市撤辣，施政失誤的結果，是本來能有助穩定經濟的舉動，太晚才出招，結果效果曇花一現。至今樓價復跌，二手更是狂劈價才有成交，業主一殼眼淚之餘，物業價格大幅貶值的後果，是影響物業貸款抵押品的價值，作為債權人的銀行為了保障股東利益，着手追討貸款（Call loan），更開始有新盤發展商按合約追討撻訂買家差價。這樣下去，只怕等不到減息，更多企業和物業投資者被迫「爆煲」。一拍兩散，銀行不見得能獨善其身，或得為物業貸款呆壞帳作撥備。此情此景，試問如何能說服香港人對經濟前景保持信心？

今年6月，港府財金官員出席議會時稱，了解企業經常利用工商舖或住宅作抵押品，向銀行申請貸款，當局曾與金管局溝通，客戶只要生意正常，每月還款還息，銀行原則上是不會因為抵押品的價值下跌而「Call loan」，但如果有個別銀行出現個別情況，可以搵政府或金管局去了解一下云云。港府此言，顯然是低估了問題的嚴重性，而事實上，官方難以逐個個案檢視疏導，市場參與各方本着商業合約精神行事亦無可厚非，港府不去搞好營商環境，誇下海口叫問題企業可去找政府幫忙的想法實在是匪夷所思。

兩個月後，當樓市以至整個香港經濟景氣愈來愈不對勁，商界代表再與金管局溝通，希望銀行不要「Call loan」。其實，過去每個經濟周期，銀行在逆風中「落雨收遮」自保是慣常做法，今次亦不例外。近季以來銀行收緊物業按揭貸款審批，更有指商用物業業主即使供本供息都遭銀行追收物業差價息。昨日更傳來有新盤發展商及撻訂買家追收差價損失，畢竟若樓價跌買家撻訂可以沒有後果的話，撻訂成風後市只會更危。

面對這個景況，港府要做的，不是着企業或投資者有困難去找政府或金管局，更務實的是與銀行業溝通，並準確掌握市場流動性風險，為有需要的企業或投資者提供過渡性的擔保，以緩減銀行與企業壓力，銀行不要急着追收企業的抵押品，並提供過渡期，甚或增加資源協助有需要的貸款人重組債務；政府亦得盡快有力刺激經濟，帶動需求，改善市場流轉。企業有生意做，貨如輪轉，資金回籠，始能捱下去；市場有需求，資產價格才有望回穩，整個資金鏈止住惡化的苖頭，才能穩定人心。

冰封三尺，非一日之寒。港府錯失為樓市撤辣的最佳時機，如今樓價與地價不斷下跌，股市浮浮沉沉「五行欠水」，國際金融市場無甚作為，企業與市民生計愈來愈困難，樓市失控下跌可能是香港經濟一大「黑天鵝」，後果非但進一步打擊經濟，更威脅金融系統穩定。

與內地體制官方可大程度介入市場的做法不同，一國兩制下，香港是奉行國際法的金融中心，應對經濟問題得以市場化手段來解決。港府在梳理市場風險，善用資源維穩經濟的空間存在，希望高官們不要再離地萬丈，拆彈不能慢十拍，免得爆發大規模樓災，以今時今日香港經濟虛弱狀況，只怕是難以承受的傷害！